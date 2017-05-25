ВМТП и порт Тяньцзинь договорились о сотрудничестве

И станут агентами друг друга

Владивостокский морской торговый порт и порт Тяньцзинь (КНР) заключили меморандум о сотрудничестве и обмене опытом. Подписи под документами поставили генеральный директор ПАО «ВМТП» Заирбек Юсупов и президент группы компаний «Тяньцзинский порт» Лю Вэй.

По условиям соглашения стороны расширяют перечень оказываемых услуг, выступая агентами друг друга в России и КНР соответственно. Как сообщили SeaNews в ВМТП, основной целью соглашения является взаимное увеличение грузооборота между портами. Согласно документу стороны сосредоточат совместные усилия на деятельности по привлечению дополнительных объемов грузов на железнодорожный и морской транспорт. Также будет создана рабочая группа, которая в течение двух недель разработает рекомендации по расширению портфеля услуг портов. Стороны, как агенты друг друга, смогут размещать информацию об услугах, интегрировать расчетные системы партнера в корпоративные информационные системы и собственные сайты.

Также меморандум позволит сторонам расширить двухсторонние контакты в области модернизации погрузочно-разгрузочных работ, инфраструктурного строительства и железнодорожных перевозок.