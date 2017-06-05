Барже-буксирный состав столкнулся с мостом

Пострадавших нет

По данным ГМСКЦ,10 июня в 1-30 теплоход «ОТ-2056» с составом из груженных гравием секций 173, 189, 232 и 182, судовладелец «Волжское пароходство», при прохождении под Сарапульским железнодорожным мостом на 1851,9 км реки Кама допустил удар левым бортом кормой секцией №232 о левый устой судоходного пролета моста.

В результате удара секция №232 получила повреждение привального бруса в кормовой части длиной около 8 м. Водотечности секции не выявлено, видимых повреждений устоя железнодорожного моста не обнаружено, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет, препятствий судоходству нет.