Инвестиции Терминал COSCO COSCO инвестирует в китайский SIPG 13 июня 2017, 09:57 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 191 И планирует выкупить испанский Noatum COSCO приобретает долю в 15% в Shanghai International Port Group (SIPG), а также выкупает испанского оператора Noatum. За покупку доли в SIPG COSCO заплатит Shanghai Tongsheng 2,78 млрд долларов, таким образом став третьим по величине акционером группы. За долю в 51% в Noatum Port Holding, у которого в управлении контейнерные терминалы в Валенсии и Бильбао, COSCO готова заплатить 228 млн долларов. Оставшуюся долю она планирует выкупить позднее. Оцените статью: 0