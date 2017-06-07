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Инвестиции Терминал COSCO

COSCO инвестирует в китайский SIPG

13 июня 2017, 09:57 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 191

И планирует выкупить испанский Noatum

COSCO приобретает долю в 15% в Shanghai International Port Group (SIPG), а также выкупает испанского оператора Noatum.

За покупку доли в  SIPG COSCO заплатит Shanghai Tongsheng 2,78 млрд долларов, таким образом став третьим по величине акционером группы. За долю в 51% в  Noatum Port Holding, у которого в управлении контейнерные терминалы в Валенсии и Бильбао, COSCO готова заплатить 228 млн долларов. Оставшуюся долю она планирует выкупить позднее.

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