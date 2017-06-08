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13 июня в истории транспортной отрасли

13 июня 2017, 09:25 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 194

События и факты

1854 год. Родился Чарльз Пасронс, английский судостроитель, создавший первую паровую турбину.

1891год. Состоялась закладка Великой Сибирской железнодорожной магистрали. В церемонии участвовал  цесаревич Николай Александрович.

Строительство началось с восточного участка от Владивостока до станции Графской (ныне Лазо).

В 1857 году генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский поставил вопрос о строительстве железной дороги на сибирских окраинах России. Он поручил военному инженеру Романову провести изыскания и составить проект сооружения железной дороги от Амура до залива Де-Кастри. В 50-70-х годах 19 века русские специалисты разработали ряд новых проектов строительства железных дорог в Сибири, но все они не нашли поддержки у правительства. Власти лишь в середине 80-х годов 19 века приступили к решению вопроса о Сибирской железной дороге.

13 июня 1891 года российский император Александр III подписал рескрипт, где говорилось: «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы Сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений».

Великий Сибирский путь был введен в эксплуатацию 14 июля 1903 года. Начальным пунктом Транссибирской магистрали является Ярославский вокзал в Москве, конечным - железнодорожный вокзал во Владивостоке. Дорога проходит по территориям 14 областей России, трех краев, двух автономных республик, одной автономной области и одного автономного округа Федерации. На ее трассе расположено 87 городов. Транссиб пересекает 16 крупных рек. На протяжении 207 километров она проходит вдоль озера Байкал и 39 километров - по берегу Амурского залива Японского моря. Общая протяженность Транссиба по главному пассажирскому ходу (Москва-Владивосток) составляет 9288,2 км.

1950 год. Компания Willys-Overland зарегистрировала Jeep в качестве торговой марки. За это право пришлось побороться в суде с компанией American Bantam, инженеры которой первыми разработали армейский автомобиль повышенной проходимости. Willys-Overland была куплена в 1953-м году фирмой Kaiser-Fraizer, которая с 1963 года стала называться Kaiser-Jeep. В 1969-м году марка Jeep вошла в состав концерна AMC (American Motors Co.), который, в свою очередь, в 1987 году был полностью поглощен концерном Chrysler. Такие широко известные модели как Cherokee, Grand Cherokee, Wagoneer, Wrangler прочно закрепили за компанией Jeep репутацию одного из лучших в мире производителей полноприводных внедорожников.

2006 год. Началось строительство «русского Детройта»   – автосборочного завода корпорации General Motors в Санкт-Петербурге (открыт в ноябре 2008 года).

2013 год. Правительство Никарагуа предоставило 50-летнюю концессию гонконгской компании HKND, на проектирование, строительство и управление судоходным каналом на территории Никарагуа, который, по некоторым оценкам, может стать весьма ощутимой конкуренцией сегодняшнему монополисту – Панамскому каналу.

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