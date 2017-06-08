Больше угля и кокса на экспорт

По итогам четырех месяцев

В январе-апреле 2017 года объем российского экспорта каменного угля увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 3,6% и составил 51,23 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт каменного угля вырос на 51,1% — до 3,83 млрд долларов.

Кокса и полукокса, по данным ФТС РФ, было отгружено 1,06 млн тонн — на 69,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении экспорт кокса и полукокса увеличился в 2,7 раза, достигнув 187,9 млн долларов.