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Больше угля и кокса на экспорт

9 июня 2017, 17:05 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 120

По итогам четырех месяцев

В январе-апреле 2017 года объем российского экспорта каменного угля увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 3,6% и составил 51,23 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт каменного угля вырос на 51,1% — до 3,83 млрд долларов.

Кокса и полукокса, по данным ФТС РФ, было отгружено 1,06 млн тонн — на 69,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении экспорт кокса и полукокса увеличился в 2,7 раза, достигнув 187,9 млн долларов.

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