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Импорт продовольственных товаров

9 июня 2017, 15:58 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 147

Январь-апрель 2017

В январе-апреле 2017 года российский импорт мяса и мясопродуктов составил 188,4 тыс. тонн. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Изделий и консервов из мяса за отчетный период было ввезено 5,6 тыс. тонн — на 12% больше, чем годом ранее.

Поставки свежего и мороженого мяса птицы на российский рынок по итогам четырех месяцев увеличились по сравнению с прошлогодним уровнем на 25,8% — до 68,2 тыс. тонн. Также вырос импорт свежей и мороженой рыбы — на 17,6% до 141,2 тыс. тонн.

Объем импортированного молока и сгущеных сливок вырос по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 24% и составил 70,7 тыс. тонн. На 24,7% увеличились поставки сливочного масла — их объем достиг 34,3 тыс. тонн. Также примечательно, что импорт растительного масла в этом году по итогам января-апреля вырос по отношению к показателю прошлого года в 5,5 раз — до 5 тыс. тонн.

Импорт цитрусовых в отчетном периоде, по данным ФТС РФ, составил 601,9 тыс. тонн — на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Объем поставляемого сахара-сырца продолжает оставаться значительно ниже уровня прошлого года. Так за первые 4 месяца года его импорт сократился в 33,5 раза — до 5,5 тыс. тонн. Белого сахара было ввезено 92,3 тыс. тонн — на 13,9% меньше, чем годом ранее.

В то же время, кофе в январе-апреле было импортировано на 2,3% больше, чем за тот же период прошлого года, его объем достиг 57 тыс. тонн. Также вырос импорт чая — на 3,9% до 53,6 тыс. тонн.

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