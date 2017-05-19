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OOCL Maersk Line Evergreen DP World Суэцкий канал запрет

Ты туда не ходи, ты сюда ходи

9 июня 2017, 14:46 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 201

Линии приостанавливают сервисы на Катар

Линии OOCL и Evergreen, входящие в OCEAN Alliance, приостановили сервисы на Катар после того, как ряд арабских государств разорвали дипломатические и торговые отношения с этой страной.

Напомним, что из-за дипломатического кризиса Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн запретили заходы катарских судов в свои порты. На этой неделе Maersk Line также закрыла букинг на/из Катара с трансшипментом через Джебель-Али. «Мы ищем альтернативные решения для того, чтобы обеспечить транспортировку грузов», – цитирует Maritime News представителя Maersk.

Свои терминалы для катарских судов закрыл DP World.

Тем не менее, власти Суэцкого канала сообщили о том, что не намерены препятствовать транзиту судов под катарским флагом, объясняя это тем, что Суэцкий канал – это международный водный путь.

Доказательством тому, что власти Суэцкого канала не препятствуют прохождению судов с грузами на/из Катара, стал проход газовоза «Wilforce», который перевозит катарский сжиженный природный газ. По данным AIS, порт погрузки – Рас-Лаффан, порт назначения – Барселона.

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