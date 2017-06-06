Unifeeder меняет региональную структуру

Россия остается отдельным подразделением

Unifeeder планирует изменить региональную структуру. Более десяти офисов компании, организованных по страновому принципу, будут реорганизованы в три региональных центра.

Скандинавский регион со штаб-квартирой в Копенгагене, в который входят Дании, Швеция и Норвегия, уже заработал с осени 2016 года и, по оценке компании, продемонстрировал эффективность подобной структуры. В дополнение к нему будет действовать местный офис в Норвегии, отвечающий за обслуживание клиентов.

Два других центра предстоит организовать.

В регион Балтия и Восточная Европа со штаб-квартирой в Гдыне будут входить Польша, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия. При этом российский офис продолжит функционировать как отдельное подразделение, а в Хельсинки будет работать офис, отвечающий за продажи short sea сервисов в Финляндии и Прибалтике.

В регион Западная и Центральная Европа со штаб-квартирой в Гамбурге будут входить Германия, страны Бенелюкса и Великобритания, он будет отвечать за обслуживание клиентов в части фидерных и short sea операций, включая Финляндию, а также за операции в Германии. За операции в Нидерландах, Бельгии и Великобритании будет отвечать офис линии в Роттердаме. Кроме того, планируется открыть офисы продаж short sea в Великобритании и Нидерландах.