Приморский торговый порт оспорил решение ФАС

Арбитраж признал решение и предписание Федеральной антимонопольной службы недействительным

8 июня Арбитражный суд г. Москвы принял решение удовлетворить исковое заявление ООО «Приморский торговый порт» и признать недействительным решение и предписание ФАС России от 21.11.2016 по делу №1-10-84/00-016 о признании ООО «ПТП» виновным в нарушении Федерального закона «О защите конкуренции» и установлении монопольно высокой цены и об отмене действующих тарифов на перевалку нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении группы НМТП, в которую входит «Приморский торговый порт».

Напомним, в ноябре 2016 года ФАС признала Приморский торговый порт нарушившим п.1 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги по перевалке нефти и выдала предписание снизить цену на перевалку нефти и перевести тарифы в рубли.

Как уточнил в ходе недавнего кноференц-колла генеральный директор группы НМТП Султан Батов, ФАС требовала «отменить тариф на перевалку нефти в размере 2,25 доллара США и установить новый экономически обоснованный тариф в рублях не выше фактической цены, установленной ПТП в год, предшествующий году начала нарушения антимонопольного законодательства с учетом возможной индексации на индекс потребительских цен».

В марте этого года ФАС признала нарушившим антимонопольное законодательство также ПАО «НМТП», что выразилось в «установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги по погрузке и выгрузке нефти и нефтепродуктов, черных и цветных металлов, руды, удобрений и контейнеров» и предписала стивидору устранить нарушения и перечислить в бюджет «доход, полученный в результате злоупотребления доминирующим положением» в размере 9,74 млрд рублей.

«Мы, – отметил С.Батов, – не согласны с данными предписаниями и обжалуем их в судебном порядке во всех инстанциях». По его словам, на судебном заседании 31 мая рассмотрение дела по НМТП было отложено.