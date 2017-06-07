Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
7 июня 2017
10:10Куда будет инвестировать НМТП
6 июня 2017
18:41На чем росла и снижалась выручка НМТП
12:41Финансы НМТП
24 мая 2017
17:00В НМТП выросли контейнеры и навалочные
14:47Дивиденды НМТП
23 мая 2017
12:18Новый председатель Совета директоров НМТП
16 мая 2017
15:16НМТП снизил прибыль
18 апреля 2017
11:39НМТП выплатит дивиденды
17 апреля 2017
10:33Динамика в преддверии приватизации
5 апреля 2017
15:47На чем вырос НМТП
Новороссийский морской торговый порт Суд ФАС Арбитраж Приморский торговый порт

Приморский торговый порт оспорил решение ФАС

9 июня 2017, 13:46 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 154

Арбитраж признал решение и предписание Федеральной антимонопольной службы недействительным

8 июня Арбитражный суд г. Москвы принял решение удовлетворить исковое заявление ООО «Приморский торговый порт» и признать недействительным решение и предписание ФАС России от 21.11.2016 по делу №1-10-84/00-016 о признании ООО «ПТП» виновным в нарушении Федерального закона «О защите конкуренции» и установлении монопольно высокой цены и об отмене действующих тарифов на перевалку нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении группы НМТП, в которую входит «Приморский торговый порт».

Напомним, в ноябре 2016 года ФАС признала Приморский торговый порт нарушившим п.1 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги по перевалке нефти и выдала предписание снизить цену на перевалку нефти и перевести тарифы в рубли.

Как уточнил в ходе недавнего кноференц-колла генеральный директор группы НМТП Султан Батов, ФАС требовала «отменить тариф на перевалку нефти в размере 2,25 доллара США и установить новый экономически обоснованный тариф в рублях не выше фактической цены, установленной ПТП в год, предшествующий году начала нарушения антимонопольного законодательства с учетом возможной индексации на индекс потребительских цен».

В марте этого года ФАС признала нарушившим антимонопольное законодательство также ПАО «НМТП», что выразилось в «установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги по погрузке и выгрузке нефти и нефтепродуктов, черных и цветных металлов, руды, удобрений и контейнеров» и предписала стивидору устранить нарушения и перечислить в бюджет «доход, полученный в результате злоупотребления доминирующим положением» в размере 9,74 млрд рублей.

«Мы, – отметил С.Батов, – не согласны с данными предписаниями и обжалуем их в судебном порядке во всех инстанциях». По его словам, на судебном заседании 31 мая рассмотрение дела по НМТП было отложено.

Оцените статью:

1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
9 июня 2017
17:05Больше угля и кокса на экспорт
15:58Импорт продовольственных товаров
14:46Ты туда не ходи, ты сюда ходи
14:29Unifeeder меняет региональную структуру
13:46Приморский торговый порт оспорил решение ФАС
13:10Обратная сторона конфликта
11:50Несферический СПГ-танк
10:50Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
10:09Иран готов принять катарские суда
09:47Порт Таллин готовится к IPO
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное