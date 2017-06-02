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Обратная сторона конфликта

9 июня 2017, 13:10 / SeaNews / Рейтинг: 272

Владимир Коростелев: По сути морские перевозчики оказывают помощь ФТС в деле борьбы со злоупотреблениями

Владимир Коростелев, Член рабочей группы НПИ АСИ «Совершенствование таможенного администрирования», блока «Транспорт и логистика» Рабочей группы по реализации механизма «единого окна» во внешнеэкономической деятельности Евразийской Экономической Комиссии, Представитель ассоциаций морских агентов Санкт-Петербурга и Юга России в Москве прокомментировал полемику по поводу предоставления линейными перевозчиками информации о весе контейнеров таможне.

В последние дни неожиданно вырос накал статей и обсуждений, направленных против морских линий, перевозчиков и судовых агентов в Большом порту Санкт-Петербург. Тон обсуждения раздраженный, обвинения по стилю приближаются к газетным публикациям 1937 года. Анализ возможных причин текущей ситуации приводит к неожиданному выводу: корень зла – вероятно, в информации о весе контейнеров из сертификатов взвешивания.

Международная морская организация (IMO) в мае 2014 года одобрила международные правила, с требованиями об обязательном взвешивании контейнеров грузоотправителем до начала морской перевозки. По замыслу IMO, указанное правило должно было быть направлено на повышение безопасности судов, предотвращение аварий (потеря остойчивости и разламывание корпусов) и потери контейнеров за бортом. Решение IMO с 1 июля 2016 года вступило в силу – требование Конвенции SOLAS об обязательном взвешивании контейнеров. Любой контейнер может быть погружен на борт судна только при наличии сертификата с указанием истинного веса.  

И все бы ничего, но вот в мае 2017 года в Большом порту Санкт-Петербург Балтийская таможня попросила перевозчиков включать в каргоплан судна, передаваемый в таможенный орган (в соответствии с требованиями ст.159 ТК РФ), данные весов контейнеров из сертификатов взвешивания IMO. А дальше вдруг оказалось, что вес контейнеров, заявленных экспедитором, зачастую не совпадает с весом, указанным в сертификате IMO.

Казалось бы, ситуация замечательная – у таможни появился дополнительный источник информации, позволяющий контролировать неверно указанные веса контейнеров и соответственно бороться со злоупотреблениями. А с точки зрения нечестных участников ВЭД и экспедиторов кто виноват в их бедах? Правильно. Перевозчики. Лезут не в свое дело со своими международными сертификатами и информируют таможню, о чем их участники ВЭД не просят.

Немудрено, что весь корень зла оказался в них – в линейных перевозчиках. Такие мысли приходят при чтении вчерашней публикации в РБК Санкт-Петербург.

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