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Несферический СПГ-танк

9 июня 2017, 11:50 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 152

Разработка Kawasaki Heavy Industries

Классификационное общество DNV GL одобрило в принципе проект несферического (MOSS) грузового танка, разработанный Kawasaki Heavy Industries, Ltd (KHI).

По информации DNV GL, это IMO Independent Type B LNG-танк, предназначенный для газовозов вместимостью 180 куб. м, которые будут работать через Панамский канал.

В KHI говорят, что по надежности новый танк аналогичен сферическому танку типа MOSS, при этом его вместимость увеличена на 15%.

В DNV GL подтверждают, что проведенные испытания показали уровень безопасности, аналогичный хорошо известному сферическому MOSS-танку.

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