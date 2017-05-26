Безработные контейнеровозы

Число простаивающих судов незначительно, но выросло

По состоянию на 29 мая флот безработных контейнеровозов несколько увеличился – как по количеству судов, так и по их вместимости. За две недели, предшествующие отчетной дате, число поставленных на прикол судов выросло на 2 единицы, а их общая вместимость — на 15,8 тыс.