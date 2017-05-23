Иран готов принять катарские суда

В своих интересах

Иран может принять суда Катара, которым запрещен заход в порты Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта. Эта страна рассматривается как возможная альтернатива для захода катарских судов, в частности, контейнеровозов, в ее порты.

Иранские порты готовы принять катарские суда, если они будут проходить через них, потому что это в интересах Ирана, сообщает Seatrade Maritime News со ссылкой на заместителя директора Иранской организации портов и морского судоходства. Однако пока таких заявок от катарских судовладельцев не поступало.