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Иран готов принять катарские суда

9 июня 2017, 10:09 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 178

В своих интересах

Иран может принять суда Катара, которым запрещен заход в порты Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта. Эта страна рассматривается как возможная альтернатива для захода катарских судов, в частности, контейнеровозов, в ее порты.

Иранские порты готовы принять катарские суда, если они будут проходить через них, потому что это в интересах Ирана, сообщает Seatrade Maritime News со ссылкой на заместителя директора Иранской организации портов и морского судоходства. Однако пока таких заявок от катарских судовладельцев не поступало.

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