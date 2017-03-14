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Таллин IPO

Порт Таллин готовится к IPO

9 июня 2017, 09:47 / SeaNews / Рейтинг: 189

К размещению предполагается до 30% акций порта

Правительство Эстонии, в собственности которого находится порт Таллин, приняло решение разместить на Эстонской фондовой бирже до 30% акций порта.

По информации порта, на прошлой неделе Наблюдательный совет порта дал указание правлению начать подготовку к размещению с тем, чтобы провести его не позднее конца первой половины 2018 года.

К организации IPO планируется привлечь независимого финансового консультанта. Конкурс уже объявлен, предложения принимаются как от эстонских, так и от международных финансовых организаций, имеющих опыт организации IPO.

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