Порт Таллин готовится к IPO

К размещению предполагается до 30% акций порта

Правительство Эстонии, в собственности которого находится порт Таллин, приняло решение разместить на Эстонской фондовой бирже до 30% акций порта.

По информации порта, на прошлой неделе Наблюдательный совет порта дал указание правлению начать подготовку к размещению с тем, чтобы провести его не позднее конца первой половины 2018 года.

К организации IPO планируется привлечь независимого финансового консультанта. Конкурс уже объявлен, предложения принимаются как от эстонских, так и от международных финансовых организаций, имеющих опыт организации IPO.