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Авторынок продемонстрировал солидный рост

8 июня 2017, 16:41 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 225

В мае продажи выросли на 14,7%

По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам января-мая 2017 года продажи легковых и коммерческих автомобилей увеличились на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 547,45 тыс. единиц.

В мае было продано почти 125 тыс. автомобилей — это на 14,7% больше, чем за аналогичный месяц 2016 года.

«По отношению к прошлому году российский автомобильный рынок в мае в третий раз подряд продемонстрировал солидный рост, выраженный двузначной цифрой впервые за много лет. Заслуживает внимания тот факт, что положительная динамика наблюдается для большинства игроков на рынке.  По нашему мнению, это является важным фактором для того, чтобы процесс восстановления рынка получил дальнейшее развитие и, что наиболее важно, превратился в долговременный тренд». — прокомментировал результаты мая председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В мае четверка лидеров российского авторынка сохранила за собой свои места. Так, Lada по сравнению с маем прошлого года увеличила продажи на 22% и по-прежнему находится на первой строчке рейтинга. KIA по количеству проданных автомобилей заняла второе место, продажи данной марки выросли на 26%. На третьей строчке — Hyundai, его объемы продаж увеличились на 13%. Renault находится на четвертом месте, продажи марки в мае выросли на 22%. Toyota  в отчетном месяце снова поднялась на пятое место, увеличив продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 15%. Отметим, что в апреле пятое место занимал Volkswagen.

Значительный рост продаж в мае произошел у Zotye (в 5,7 раз), Changan (в 3.7 раза), Smart (в 3,7 раза) и Volvo (в 2,3 раза). Существенно снизились продажи у таких марок, как SsangYong (-81%), Iveco (-78%), Brilliance (-77%) и Dongfeng Motor (-58%).

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