Министерство транспорта Ограничения приказ запрет Футбол Запретные районы для плавания судов 8 июня 2017, 15:20 / SeaNews / Рейтинг: 204 В связи с проведением Кубка конфедераций в Петербурге, Москве, Казани и Сочи Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, в рамках усиленных мер безопасности в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года Минтрансом России приказом от 29 мая 2017 г. № 197 в дни проведения футбольных матчей с 12:00 до 24:00 местного времени в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи установлены запретные для плавания судов районы: в акватории Черного моря, прилегающей к городу Сочи, ограниченной дугой окружности радиусом 10 километров от стадиона «Фишт»;

в Санкт-Петербурге в акватории, непосредственно прилегающей к Крестовскому острову со стороны Невской губы (восточная часть Финского залива);

в Казани в акватории реки Казанка от железнодорожного моста до моста Миллениум;

в Москве в акватории реки Москва от Спасских мостов до Строгинского моста, а также в канале имени Москвы от реки Москва до Сходненского канала. Оцените статью: 0