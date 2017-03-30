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Запретные районы для плавания судов

8 июня 2017, 15:20 / SeaNews / Рейтинг: 204

В связи с проведением Кубка конфедераций в Петербурге, Москве, Казани и Сочи

Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, в рамках усиленных мер безопасности в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года Минтрансом России приказом от 29 мая 2017 г. № 197 в дни проведения футбольных матчей с 12:00 до 24:00 местного времени в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи установлены запретные для плавания судов районы:

  • в акватории Черного моря, прилегающей к городу Сочи, ограниченной дугой окружности радиусом 10 километров от стадиона «Фишт»;
  • в Санкт-Петербурге в акватории, непосредственно прилегающей к Крестовскому острову со стороны Невской губы (восточная часть Финского залива);
  • в Казани в акватории реки Казанка от железнодорожного моста до моста Миллениум;
  • в Москве в акватории реки Москва от Спасских мостов до Строгинского моста, а также в канале имени Москвы от реки Москва до Сходненского канала.

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