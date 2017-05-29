Выросли доходы от экспорта черных металлов

Статистика таможни за 4 месяца

Объем российского экспорта черных металлов в январе-апреле 2017 года составил 13,38 млн тонн. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Вместе с тем, в стоимостном выражении экспорт черных металлов вырос значительно — на 50,9%, достигнув 5,76 млрд долларов.

В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали по итогам отчетного периода отгрузили 4,89 млн тонн — на 0,5% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт увеличился на 67,2% — до 1,94 млрд долларов.

Объем экспорта плоского проката из железа и нелегированной стали вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 14,7%, составив 3,09 млн тонн. Доходы от экспорта плоского проката также существенно увеличились — на 88,1% до 1,56 млрд долларов.

Чугуна, по данным ФТС РФ, в январе-апреле текущего года было вывезено 1,32 млн тонн — на 16,7% меньше, чем в 2016 году. При этом в деньгах экспорт чугуна вырос на 37,2% и составил 412,8 млн долларов.

Ферросплавов за отчетный период отгрузили в экспорте 239,9 тыс. тонн (+0,3% к январю-апрелю 2016 года) на сумму 414,5 млн долларов (+13,7%).