Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
7 июня 2017
10:40Восточный порт получил оборудование
21 марта 2017
10:34Восточный порт тестирует новое оборудование
23 января 2017
15:07Новая техника в Морском порту Санкт-Петербург
25 ноября 2016
17:14Новое оборудования на Юге-2
4 июля 2011
17:45ПКТ уплотняется SeaNews Club material
22 декабря 2010
11:53Новая техника для угля в НаходкеSeaNews Club material
27 июля 2010
18:02Первый контейнер в Усть-ЛугеSeaNews Club material
23 октября 2009
15:30Новые краны на новом контейнерном терминалеSeaNews Club material
19 октября 2009
18:15Морской порт отправляет «Соколы» в Усть-Лугу. Вторую осень подрядSeaNews Club material
11 августа 2009
15:25В Усть-Лугу доставлены новые RTG
Оборудование COSCO кран тяжеловесные грузы

COSCO доставила тяжеловес

8 июня 2017, 14:09 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 268

В Гамбург

COSCO Shipping Lines доставила в 126-тонную конструкцию на терминал HHLA Container Terminal Tollerort в Гамбурге.
В апреле секция весом в 126 тонн была погружена на контейнеровоз «CSCL Jupiter» вместимостью 14 тыс. TEU в порту Шанхай. А уже через 37 дней, 1 июня, тяжеловесная конструкция была перегружена на HHLA Container Terminal Tollerort.

Это роторный бойлер, предназначенный для пищевой промышленности для обработки зерновых и масличных культур. Его длина оставляет 24 метра, диаметр – 4,4 метра. С помощью плавучих кранов они были перегружены на речное судно, которое отправилось по Эльбе к городу Мельник, откуда его доставят автотранспортом в конечную точку – чешский Оломоуц.

Трудность операции заключалась в том, чтобы плавучие краны, соблюдая центр тяжести, работали в тандеме, чтобы поднять кран из трюма, где он был закреплен на одиннадцати 40-футовых flatrack’ов. Поэтому сначала выгрузили контейнеры, а затем бойлер.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
8 июня 2017
16:41Авторынок продемонстрировал солидный рост
15:20Запретные районы для плавания судов
15:08Выросли доходы от экспорта черных металлов
14:09COSCO доставила тяжеловес
13:02Участники рынка готовятся к новому урожаюSeaNews Club material
12:04Про контейнерный транзит
11:02На пароме искали бомбу
10:16Уникальная операция по замене стрелы
10:08Изменения в структуре сборов за прохождение Панамского канала
09:418 июня в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное