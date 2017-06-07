COSCO доставила тяжеловес

В Гамбург

COSCO Shipping Lines доставила в 126-тонную конструкцию на терминал HHLA Container Terminal Tollerort в Гамбурге.

В апреле секция весом в 126 тонн была погружена на контейнеровоз «CSCL Jupiter» вместимостью 14 тыс. TEU в порту Шанхай. А уже через 37 дней, 1 июня, тяжеловесная конструкция была перегружена на HHLA Container Terminal Tollerort.

Это роторный бойлер, предназначенный для пищевой промышленности для обработки зерновых и масличных культур. Его длина оставляет 24 метра, диаметр – 4,4 метра. С помощью плавучих кранов они были перегружены на речное судно, которое отправилось по Эльбе к городу Мельник, откуда его доставят автотранспортом в конечную точку – чешский Оломоуц.

Трудность операции заключалась в том, чтобы плавучие краны, соблюдая центр тяжести, работали в тандеме, чтобы поднять кран из трюма, где он был закреплен на одиннадцати 40-футовых flatrack’ов. Поэтому сначала выгрузили контейнеры, а затем бойлер.