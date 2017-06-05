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фрахтовые ставки зерновые Каспийское море Азовское море

Участники рынка готовятся к новому урожаю

8 июня 2017, 13:02 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 339

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

В настоящее время на рынке Азовского моря не так много зерновых грузов для отправки каботажными судами, поэтому ставки фрахта демонстрируют тенденцию к незначительному снижению. По информации судового брокера Руфко, некоторые крупные транснациональные компании производят на своих азовских морских терминалах ремонт или предсезонное обслуживание, в связи с чем на рынке появляется все больше доступного флота. Участники рынка заняты подготовкой к новому урожаю, мероприятиями и встречами, чтобы новый сезон был прибыльным и успешным, отмечают в Руфко. На этой неделе ставки из Ростова на порты Мраморного моря установились на уровне $18-19 за тонну. Ставки на порты юго-восточной части Черного моря составляют $16-17 за тонну. Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными.
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