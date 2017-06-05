Участники рынка готовятся к новому урожаю
8 июня 2017, 13:02 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 339
В настоящее время на рынке Азовского моря не так много зерновых грузов для отправки каботажными судами, поэтому ставки фрахта демонстрируют тенденцию к незначительному снижению. По информации судового брокера Руфко, некоторые крупные транснациональные компании производят на своих азовских морских терминалах ремонт или предсезонное обслуживание, в связи с чем на рынке появляется все больше доступного флота. Участники рынка заняты подготовкой к новому урожаю, мероприятиями и встречами, чтобы новый сезон был прибыльным и успешным, отмечают в Руфко. На этой неделе ставки из Ростова на порты Мраморного моря установились на уровне $18-19 за тонну. Ставки на порты юго-восточной части Черного моря составляют $16-17 за тонну. Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными.
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
Полный текст статьи доступен только для подписчиков SeaNews.
Подписка на аналитику SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Подписка на аналитику SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:
- Подписка SeaNews (пакет для 5-ти пользователей на 12 месяцев) - 45000 руб.
- Подписка SeaNews (пакет для 5-ти пользователей на 6 месяцев) - 26000 руб.
- Сервис визуальной аналитики ВЭД портов РФ (пакет на 1го пользователя в месяц, при годовой подписке) - 10000 руб.
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Тел.: +7 (812) 380-3826
E-mail: sales@seanews.ru
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!