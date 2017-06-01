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РЖД Контейнерные перевозки Транзит Прогноз

Про контейнерный транзит

8 июня 2017, 12:04 / SeaNews / Рейтинг: 29

РЖД рассчитывает на миллион TEU к 2020 году

К 2020 году ожидается, что транзитные перевозки по сети РЖД составят более 1 млн контейнеров. Для сравнения, в 2010 году было перевезено 30 тыс. контейнеров, в 2016 году – более 150 тыс. Как сообщает пресс-служба РЖД, такие данные привел в своем выступлении на Международном железнодорожном бизнес-форуме «Стратегическое партнерство 1520» первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин.

В первом квартале 2017 года, по его словам, объемы транспортировки транзитных контейнеров выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2,5 раза.

В числе факторов, оказывающих существенное влияние на рост перевозок, А.Мишарин выделил высокие темпы роста электронной торговли между странами Азии и Европы – в 2016 году ее объем составил около 2 трлн долларов, а к 2020 году, по прогнозам, это число превысит 4 трлн долларов, а также инициативу КНР «Один пояс – один путь».

Тема «Одного пояса – одного пути» также была затронута в ходе встречи президента РЖД Олега Белозерова с представителями немецких деловых кругов. В числе прочего стороны обсудили сопряжение маршрутов «Нового Шелкового пути» и международного транспортного коридора «Восток – Запад», в том числе с Транссибирской железнодорожной магистралью, а также другими маршрутами через территорию ЕАЭС.

«Транзитный потенциал, который позволяет грузам из стран Европы и СНГ напрямую выходить к дальневосточным российским морским портам и сухопутной границе с Китаем, Монголией и Казахстаном, колоссален», – цитирует О.Белозерова пресс-служба РЖД.

По оценке президента РЖД, объемы перевозок внешнеторговых грузов по коридору «Восток – Запад» могут к 2020 году превысить 127 млн тонн.

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