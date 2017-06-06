На пароме искали бомбу
8 июня 2017, 11:02 / SeaNews / Рейтинг: 69
Было прервано паромное сообщение между Данией и Германией
Паромное сообщение между Данией и Германией в среду было прервано из-за анонимного звонка.
Как сообщает Reuters со ссылкой на датскую полицию, звонивший сообщил об угрозе взрыва. На каком именно судне, данных не было, поэтому полиция проверяла все суда, в портах Родбю и Гедсер.
Scandlines отменила все рейсы на линиях между Данией и Германией и Швецией. В тот же день паромное сообщение было возобновлено.
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