На пароме искали бомбу

Было прервано паромное сообщение между Данией и Германией

Паромное сообщение между Данией и Германией в среду было прервано из-за анонимного звонка.

Как сообщает Reuters со ссылкой на датскую полицию, звонивший сообщил об угрозе взрыва. На каком именно судне, данных не было, поэтому полиция проверяла все суда, в портах Родбю и Гедсер.

Scandlines отменила все рейсы на линиях между Данией и Германией и Швецией. В тот же день паромное сообщение было возобновлено.