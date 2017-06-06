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Паромные перевозки Угрозы

На пароме искали бомбу

8 июня 2017, 11:02 / SeaNews / Рейтинг: 69

Было прервано паромное сообщение между Данией и Германией

Паромное сообщение между Данией и Германией в среду было прервано из-за анонимного звонка.

Как сообщает Reuters со ссылкой на датскую полицию, звонивший сообщил об угрозе взрыва. На каком именно судне, данных не было, поэтому полиция проверяла все суда, в портах Родбю и Гедсер.

Scandlines отменила все рейсы на линиях между Данией и Германией и Швецией. В тот же день паромное сообщение было возобновлено.

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