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Платформа

Уникальная операция по замене стрелы

8 июня 2017, 10:16 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 96

На морской платформе «Сахалин Энерджи»

На платформе «Пильтун-Астохская-Б» (ПА-Б) компании «Сахалин Энерджи» завершена уникальная операция по замене стрелы кранового оборудования. Как сообщает компания, впервые в мировой практике нефтегазовой промышленности стрела весом 18 тонн и длиной 48 метров была установлена на работающей платформе и в сложных погодных условиях.

По словам начальника платформы Дениса Луцева, сначала «старую» стрелу переправили на судно, затем конструкцию размером с 15-этажный дом и весом в 18 тонн подняли с грузовой палубы и установили ее на поворотной платформе. При этом, отметил Д.Луцев, при присоединении стрелы к специальным осям (пальцам) точность измерялась в миллиметрах
Элементы новой стрелы были изготовлены компанией Favco. На первом этапе проекта секции стрелы были доставлены на остров, затем на холмской береговой базе снабжения их собрали в единую конструкцию и на судне «Pacific Endeavour» транспортировали к платформе ПА-Б. На финальном этапе прошел демонтаж прежней стрелы и установка новой.

В компании отмечают, что операцию смогли провести силами сотрудников компании и специалистов морской платформы и привлечение специализированной команды подрядчиков и дополнительного оборудования не потребовалось.

При планировании операции учли согласованность действий всех членов команды, детальное соблюдение расписания, графиков, а также погодные условия. Грузоподъемные работы нужно было выполнить в оптимальные погодные окна, когда с одной стороны, лед удерживает волнение моря, а с другой стороны, еще не наступил сезон сильных туманов и шквальных ветров, поясняют в «Сахалин Энерджи».

Фото компании "Сахалин Энерджи"

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