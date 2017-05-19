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Изменения в структуре сборов за прохождение Панамского канала

8 июня 2017, 10:08 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 80

Предложены и обсуждаются

Администрация Панамского канала опубликовала предложения по изменению структуры сборов, взимаемых с судов за прохождение канала.

В частности, для контейнеровозов предполагается сделать более низкие ставки с груженых контейнеров на обратном рейсе. Это касается только тех судов класса Neopanamax, маршрут которых проходит через Панамский канал и туда, и обратно, при этом промежуток между проходом в северном и южном направлении должен составлять не более 25 дней, а загрузка в северном направлении быть не менее 70%. Для судов, заходящих на панамские терминалы, время, проведенное на этих терминалах, не включается в 25-дневный срок.

Обсуждение предложений продлится в течение месяца. Отсчет пошел с 1 июня. Публичные слушания пройдут 5 июля. Ранее руководство Администрации канала в течение нескольких месяцев проводило встречи с судовладельцами, с учетом результатов которых и были сформулированы предложения.

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