8 июня в истории транспортной отрасли

События и факты

1843 год. Начало строительства Николаевской железной дороги (линия Петербург-Москва, ныне Октябрьская железная дорога).

Всего на строительстве было выполнено около 46 млн м³ земляных работ. На линии построили 2 больших вокзала в столицах, 34 станции, 8 больших, 182 малых и средних моста, 69 труб и 19 путепроводов. Строительство Петербург-Московской железной дороги обошлось в 67 млн рублей. Для сравнения, годовой бюджет Российской империи в 1842 году составил 187 млн рублей.

Стоит отметить, что трасса, построенная еще в XIX веке, оказалась в наши дни одной из немногих, пригодных для запуска скоростных поездов, в силу своей прямолинейности. Но такое качество на столетия было достигнуто непростой ценой.

1896 год. Произошла первая в истории кража автомобиля. По одной из версий, жертвой стал барон де Жюльен, причем его Peugeot был похищен из ремонтной мастерской. Автомобиль вскоре был найден невредимым в одном из пригородов Парижа.

1909 год. Выпущен первый серийный автомобиль российского производства, а именно

Русско-Балтийского вагонного завода, основанного в 1869 году. Это была модель «Руссо-Балт С-24/30», двухместная машина с мощностью в 24 лошадиных силы (максимальная мощность - 30). Всего их было создано почти 350 экземпляров, и это была самая массовая модель в истории завода. Самым дорогим автомобилем марки «Руссо-Балт» стала легковая модель «С-24» с открытым шестиместным кузовом. Эта машина широко применялась в русской армии в качестве штабной. Автомобили «Руссо-Балт» славились своей надёжностью, неоднократно побеждая в престижных международных автогонках. Несколько экземпляров этой марки приобрели члены российской императорской фамилии, в том числе ей отдавал предпочтение Николай II.

1947 год. С восстановлением Запорожского шлюза на Днепре возродили сквозное судоходство. Плотина Днепровской ГЭС была взорвана сотрудниками НКВД в августе 1941 года после прорыва немецких войск. В результате взрыва в плотине образовалась пробоина длиной 135 м. многометровая волна хлынула на берега Днепра, уничтожая все на своем пути. В результате, немецкое командование оценило свои потери в 1,5 тыс. человек, а потери со стороны Советского Союза и его армии составляли от 20 до 80 тыс. человек. После оккупации Запорожья немцы частично восстановили часть разрушенной дамбы, однако во время ухода они также ее заминировали. Но советским саперам удалось вовремя предотвратить взрыв и второго разрушения ГЭС, к счастью, не пришлось пережить.

В 1944 году началось восстановление гидроэлектростанции, а через три года первый агрегат Днепровской ГЭС был введен в эксплуатацию. В это же время начали восстанавливать и шлюзы, ведь восстановление судовой навигации по Днепру было задачей номер один. Так, 8 июня 1947 последний шлюз, Запорожский, сдали в эксплуатацию, и вдоль всей главной водной артерии Украины снова появились пароходы.

2001 год. Коллектив Волжского автозавода торжественно отметил выпуск 20-миллионного автомобиля марки ВАЗ. Им стала модель ВАЗ-2111.