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Импорт и экспорт Китая

7 июня 2017, 15:38 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 394

Выросли в апреле

По данным министерства коммерции КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам января-апреля 2017 года достиг 1,22 трлн долларов.
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