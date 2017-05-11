Импорт и экспорт Китая
7 июня 2017, 15:38 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 394
По данным министерства коммерции КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам января-апреля 2017 года достиг 1,22 трлн долларов.
Выросли в апреле
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