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Дальневосточное морское пароходство FESCO Суд долги

Взыскать долг с ДВМП

7 июня 2017, 15:11 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 318

Постановил Арбитражный суд Москвы

Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с ПАО «Дальневосточное морское пароходство» в пользу Управляющей компании «КапиталЪ» долг по облигациям в размере 256,5 млн рублей.

Напомним, что в феврале ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» подало в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом ПАО «Дальневосточное морское пароходство», который рассматривал суд в первой инстанции. Речь шла о 63 млн рублей — сумме, составляющей 20% долга и не выплаченной Управляющей компании «КапиталЪ» своевременно, а именно 31 мая 2016 года. Всего портфеле УК было 306 593 облигации номиналом 1 тыс. рублей каждая.

Как прокомментировали SeaNews в УК «КапиталЪ», на сегодняшний день Fesco выплатила компании только 20% номинальной стоимости облигаций, и то – только по решению суда. Спор по основной части долга - 80%, несмотря на вынесенное судом 11 мая решение об удовлетворении иска, продолжается. «Мы не питаем иллюзий на скорую выплату долга, так как ранее эмитент вел себя недобросовестно и выплачивал долг, только лишь пройдя все судебные инстанции», – отметили в компании.

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