ТрансКонтейнер войдет в капитал Фрейт Вилладж Калуга Север

С долей 30%

Сегодня в рамках форума «Стратегическое партнерство 1520» в Сочи состоялось подписание основных документов для заключения сделки по участию ПАО «ТрансКонтейнер» в уставном капитале ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север». Подписи под документами поставили генеральный директор АО «Фрейт Вилладж Калуга» Николай Кручинин и генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Петр Баскаков.

Согласно подписанным документам, «ТрансКонтейнер войдет в капитал ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север», владеющего двумя мультимодальными транспортно-логистическими центрами в Калужской области с долей 30%. Как пояснили SeaNews в «ТрансКонтейнере», управление компанией предусмотрено на паритетной основе.

«Цена сделки – номинальная. ФВК Север создавало терминальную инфраструктуру с привлечением кредита ВЭБа. Основная задача партнеров – обеспечить финансовую устойчивость терминального комплекса и реализовать в ближайший год программу модернизации для перехода на единую технологию обработки контейнерных грузов с учетом опыта и возможностей ПАО «ТрансКонтейнер»», – уточнили в компании.

Вхождение в капитал ООО «ФВК Север», рассчитывают в «ТрансКонтейнере», позволит в кратчайшие сроки включить в технологическую сеть компании современный терминально-логистический центр в Московском регионе), а также развить дополнительные компетенции в таможенно-брокерском, таможенно-складском сегменте и нарастить грузовую базу за счет резидентов индустриальных парков «Ворсино» и «Росва».