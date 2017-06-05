Портфель заказов Samsung Heavy пополнится

На 1,5 млрд долларов

Samsung Heavy Industries (SHI) может получить контракт на строительство 12 барж, сочлененных с буксирами-толкачами, сообщает Yonhap со ссылкой на собственный источник. Сумма контракта составит 1,5 млрд долларов.

По имеющейся информации, SHI подписала соглашение о намерениях с SeaOne на строительство барж, которые будут перевозить сжатый природный газ.

Если сделка состоится, то сумма заказов SHI в этом году достигнет 6,2 млрд долларов при плане в 6,5 млрд долларов.

Напомним, что на прошлой неделе верфь заключила сделку на строительство морской нефтедобывающей платформы стоимостью 2,5 млрд долларов.