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Антверпен и Цаофэйдянь будут сотрудничать

7 июня 2017, 11:43 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 87

И станут частью проекта «Один пояс, один путь»

Порт Антверпен подписал соглашение о сотрудничестве с китайским портом Цаофэйдянь. Сотрудничество станет частью проекта «Один пояс, один путь» и позволит связать основные порты и промышленные города с важнейшими торговыми центрами мира, включая Европу.

Также в присутствии премьер-министров Бельгии и Китая был подписан меморандум о взаимопонимании, в рамках которого две стороны рассмотрят возможность железнодорожного сообщения между Цаофэйдянем и Антверпеном. Перевозка морским транспортом будет улучшена благодаря регулярному линейному сервису.

Стоит отметить, что в прошлом году порт Цаофэйдянь перевалил 250 млн тонн грузов, в том числе 36 млн тонн стали. Антверпен же в свою очередь является крупнейшим в Европе портом, переваливающим сталь. Ежегодный объем стали, который транспортируется между этими двумя портами, составляет от 500 тыс. до 700 тыс. тонн.

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