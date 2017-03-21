Оборудование Терминал Восточный порт Восточный порт получил оборудование 7 июня 2017, 10:40 / SeaNews / 0 Рейтинг: 102 Для Третьей очереди угольного терминала Завершились поставки в АО «Восточный порт» основного оборудования для строящейся Третьей очереди угольного терминала, сообщили SeaNews в компании.



Согласно проекту Третьей очереди, в перечень крупнотоннажной техники вошли два стакера для формирования угольных штабелей, четыре реклаймера для забора угля со склада, два тандемных вагоноопрокидывателя для выгрузки вагонов, две судопогрузочные машины, установленных на причале 51.



Уже заканчиваются пуско-наладочные работы складских машин – стакеров и реклаймеров, необходимые проверки проходят судопогрузочные машины. К сборке и установке вагоноопрокидывателей приступят по завершении строительства подземных бункеров, где будет расположена конвейерная развязка для распределения грузопотока на складах.



«Поставки техники для работы на Третьей очереди Угольного комплекса начались еще в прошлом году, – напомнил управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев. – Часть оборудования доставлялась в виде отдельных деталей. Например, стакеры и реклаймеры собирали здесь, на строительной площадке. Судопогрузочные машины доставляли морем уже в собранном виде». Оцените статью: 0