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Новороссийский морской торговый порт Инвестиции CAPEX

Куда будет инвестировать НМТП

7 июня 2017, 10:10 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 135

Султан Батов о размере и распределении капитальных затрат в 2017 году

Инвестиции ПАО «Новороссийский морской торговый порт» в действующее производство на 2017 год по последнему проекту бюджета запланированы в размере порядка 150 млн долларов, инвестиции в бизнес-проекты – порядка 180 млн долларов без НДС. Такие цифры привел вчера на конференц-колле НМТП генеральный директор группы Султан Батов.

Ранее, на конференц-колле по итогам 9 месяцев 2016 года, озвучивалась цифра 200 млн долларов, напомнил он. В 2016 году расходы на покупку основных средств составили порядка 99 млн долларов без НДС, в 2015 году – 63,8 млн, в 2014 – 94, 2013 – 96, 2012 – 55 млн, рассказал С.Батов.

Отвечая на вопрос о распределении инвестиций, С.Батов сообщил: «В оставшиеся 9 месяцев мы продолжаем реконструкцию и модернизацию нашей техники. И сейчас мы заканчиваем декларации и проектирование нескольких наших ключевых проектов, в частности, развитие НСРЗ – универсальный перегрузочный комплекс, заканчиваем проектирование Новороссийского зернового терминала и следующих всех проектов, которые согласованы в долгосрочной программе развития и нашей инвестиционной программе. Мы надеемся, что какие-то проекты мы, может быть, в конце года успеем начать, в основном они все переходящие».

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