7 июня в истории транспортной отрасли

События и факты

1340 год. Основан город Роттердам.

1872 год. В Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги. в связи с проведением летом того года в Москве Политехнической выставки и приурочено к 200-летию со дня рождения Петра Великого. Торжественное открытие – начало регулярного движения 8 английских вагонов конного трамвая – состоялось месяц спустя в день открытия выставки – 7 июля 1872 года.

Постройкой, с участием военных железнодорожников, и временной эксплуатацией линии занимались предприниматели Д.Гурьев и М.Новиков, которые поставили весь необходимый материал для укладки путей и вагоны из Англии.

Конка представляла собой крытые пароконные вагоны, которые имели, как правило, империал, то есть плоскую крышу, приспособленную для размещения на ней пассажиров. Длина вагонов достигала 8 метров, ширина – 2 метров. Каждый мог вместить 40 пассажиров, сиденья были устроены вверху и внизу – по 10 мест на двух продольных скамейках. Дамам пользоваться империалом возбранялось.

Вагон по рельсовым путям тянула пара лошадей, управляемая кучером. В местах, где линии конки пересекали крутые подъёмы, экипажи поджидали форейторы (обычно мальчики-подростки), которые подпрягали еще несколько лошадей и помогали преодолеть трудное место, затем на ровном участке их выпрягали.

К 1900 году сеть конно-железных дорог в Москве составила 94 км; на 25 линиях курсировал 241 вагон (более 2000 лошадей и 400 вагонов), существовало 9 коночных депо. Пассажиры смогли ехать по всем направлениям по одному пересадочному билету, что удешевляло стоимость проезда для большинства москвичей и значительно увеличило число пассажиров, пользовавшихся конкой.

В начале 20-го века конка была построена в большинстве крупных городов и губернских центров России – Казани, Минске, Одессе, Самаре, Екатеринбурге, Воронеже, Ростове, Новгороде, Риге. В большинстве случаев такие дороги строились на средства акционерных обществ, с участием иностранного капитала. В Москве использование конки продолжалось до 1912 года. Она была выкуплена Городской думой у частных компаний частично в 1901 и окончательно в 1911 году и постепенно заменена трамвайной сетью.

1919 год. В Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительских прав.

1938 год. В калифорнийском городке Санта-Монике шеф-пилот компании Douglas Чарльз Ковер поднял в воздух самый большой на тот момент американский пассажирский авиалайнер DC-4.

К середине 30-х были озвучены требования к дальним авиалайнерам будущего поколения. Во-первых - четыре мотора достаточной мощности, чтобы можно было взлететь даже на двух из них, ну или, по крайней мере, продолжать полет. Во-вторых - герметичный корпус, позволяющий лететь на высотах выше уровне облаков, чтобы избежать турбулентности и обледенения. Ну, и по мелочи - вместимость свыше 30 человек, желательное носовое колесо, заметно большая, чем имеющаяся у самолетов того времени дальность, что позволило бы их эксплуатировать и на маршрутах через океаны. Чтобы представить масштаб проблемы дальности, надо сказать, что DC-3 стал первым американским пассажирским самолетом, способным с полной нагрузкой долететь из Нью-Йорка до Чикаго (800 км) без пересадки, а на маршруте Сан-Франциско - Нью-Йорк , который обслуживал Boeing 247, пассажиры проводили в тесной пассажирской кабинке "лайнера" 30 часов, совершая на маршруте шесть промежуточных посадок. Для американцев на тот момент главными были маршруты от океана до океана. В идеале они хотели, чтобы можно было бы перелететь из городов Восточного побережья до городов Западного без посадок или, максимум, с одной.

Задача регулярно перелетать из Нью-Йорка в Сан-Франциско с одной посадкой была решена: 7 июня 1938 года DC-4 взлетел. Но самолет так и не был запущен в серию. Проблемой стала стоимость эксплуатации сложного бортового оборудования и отсутствие возможности для модернизации. Тем более, что в процессе испытаний самолет получил более вместительный салон (52 человека), что увеличило взлетный вес на 2 тонн (до 30 тонн), а это, в свою очередь привело к снижению эксплуатационных характеристик. В итоге Douglas приняла решение создать более простой и дешевый четырехмоторный авиалайнер, который и получил в серии название DC-4, а этот DC-4 переименовали в DC-4E ("Е" - experimental) и осенью того же года продали японцам. Вскоре японцы официально сообщили, что самолет разбился в Токийском заливе, на самом деле они тщательно его изучили на его базе создали четырехмоторный бомбардировщик Nakajima G5N Shinzan, построенный всего в шести экземплярах. Впервые взлетевший в 1941 году, он оказался не совсем пригодным для боевой эксплуатации, и первые четыре построенных экземпляра до конца войны использовались в качестве дальних транспортных самолетов.

2004 год. Москве открылся памятник первому автомобилю Волжского автозавода – «копейке» ВАЗ-2101. За 13 лет ВАЗ выпустил 2 миллиона 702 тысячи 657 автомобилей этой модели. По заявлению организаторов акции, автомобиль, установленный на гранитном постаменте, был куплен по объявлению у частного владельца и доехал до места установки своим ходом.