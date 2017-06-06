На чем росла и снижалась выручка НМТП

Султан Батов о факторах, определявших динамику выручки группы по отдельным сегментам грузов

Выступая на сегодняшнем конференц-колле, посвященном финансовым итогам ПАО «Новороссийский морской торговый порт» за первый квартал 2017 года, генеральный директор группы Султан Батов остановился на том, как повлияли на динамику выручки НМТП отдельные аспекты операционной деятельности.

Так, выручка НМТП от стивидорных услуг, включая выручку от перевалки грузов и бункеровки выросла на 5,202 млн долларов, или на 3% и достигла 177,642 млн долларов. В том числе за счет изменения объемов перевалки стивидорная выручка увеличилась на 2,692 млн долларов, тогда как за счет изменения удельной выручки по некоторым грузам она сократилась на 884 тыс. долларов, а за счет роста цен и объемов продаж бункерного топлива стивидорная выручка увеличилась еще на 3,394 млн долларов.

В разрезе основных грузов выручка группы НМТП изменялась следующим образом.

Выручка от перевалки нефти суммарно сократилась на 1,388 млн долларов пропорционально сокращению перевалки в Новороссийске на 15% и росту перевалки в Приморске на 9,1%.

Выручка от перевалки нефтепродуктов сократилась на 284 тыс. долларов, или на 0,8% при снижении объемов перевалки на 1,4%.

Выручка от перевалки зерна увеличилась на 3,762 млн долларов, или на 19,6% за счет роста объемов перевалки на 48,5%.

Выручка от перевалки сахара сократилась на 1,011 млн долларов, или на 62,8% пропорционально снижению объемов перевалки.

Выручка от перевалки железорудного сырья сократилась на 575 тыс. долларов, или на 16,1% пропорционально снижению объемов.

Выручка от перевалки черных металлов и чугуна сократилась на 729 тыс. долларов, или на 2,7% при снижении перевалки на 7%.

Выручка от перевалки угля возросла на 1,147 млн долларов, или на 40,4% за счет роста объемов на 32,1%.

Выручка от перевалки контейнеров увеличилась на 1,281 млн долларов, или на 8,9% пропорционально росту объемов перевалки.

Выручка от перевалки цветных металлов, химических грузов, скоропорта и прочих грузов суммарно сократилась на 258 тыс. долларов.

Выручка от бункеровки выросла на 3,394 млн долларов, или почти в два раза.

Выручка от дополнительных портовых услуг выросла на 1,272 млн долларов, или на 4,8%.

Выручка от услуг флота сократилась на 1,876 млн долларов или 9%.

Прочая выручка увеличилась на 635 тыс. долларов.

Отвечая на вопрос о прогнозах по грузообороту на 2017 год, С.Батов отметил: «На сегодняшний год идем с небольшим, но опережением относительно прошлого года и значительно впереди плана, который был, может быть, в связи с некоторыми опасениями занижен процентов на 5. Сегодня мы пока планируем выполнить все запланированные объемы в части перевалки металлов, а по навалочным и контейнерным грузам мы идем впереди плана».