Unifeeder добавляет судно

На сервисе между Литвой, Польшей и Великобританией

Unifeeder ставит дополнительное судно на сервис между портами Литвы, Польши и Великобритании. Теперь судозаходы на сервисе будут осуществляться два раза в неделю. Ротация не меняется.

По информации линии, первый выход из Клайпеды планируется 25 июня. Ротация включается порты Клайпеда, Гдыня, Щецин, Иммингем, Халл и Роттердам.