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сервис Unifeeder Литва

Unifeeder добавляет судно

6 июня 2017, 16:42 / SeaNews / Рейтинг: 269

На сервисе между Литвой, Польшей и Великобританией

Unifeeder ставит дополнительное судно на сервис между портами Литвы, Польши и Великобритании. Теперь судозаходы на сервисе будут осуществляться два раза в неделю. Ротация не меняется.

По информации линии, первый выход из Клайпеды планируется 25 июня. Ротация включается порты Клайпеда, Гдыня, Щецин, Иммингем, Халл и Роттердам.

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