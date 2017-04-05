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Ж/д перевозки сервис Калининград Железная дорога Ж/д колея

О перспективах контрейлерных перевозок

6 июня 2017, 15:41 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 266

В Калиниградской области

Начальник Калининградского территориального Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Иван Беседин на 10-й ежегодной международной конференции «Трилогия» рассказал о транзитном потенциале Калининградской железной дороги, а также о перспективах контрейлерных перевозок.

В ноябре прошлого года на предыдущей «Трилогии» И.Беседин обозначил направления, по которым равзивается Калининградская железная дорога. «Это транзит в направлении Азия – Европа – Азия, это перегруз грузов из контейнеров и вагонов с колеи одной ширины на колею другой ширины и обратно на российской территории», – напомнил он.

По словам И.Беседина, за это время приведена в соответствие международная нормативная документация, в качестве пунктов перегруза грузов из вагонов российской колеи в вагоны европейской колеи обозначены станции Черняховск и Дзержинско-Новое, также железнодорожные пункты пропуска с Польшей вошли в условия МТТ, что позволило создать конкурентоспособные тарифные условия перевозок альтернативным транспортным коридорам. Также обновлена техническая часть грузовых терминалов КЖД.

«Как результат – в мае этого года был перегружен первый маршрут с углем на российской стороне, который идет через Латвию и Литву в Польшу, – отметил И.Беседин. – Заключены договора на перевозку контейнеров транзитом через Калининградскую область, на стадии проекта находятся договора о перевозке руды с холдинга «Металлоинвест». Это направление мы будем развивать и дальше».

«Какие еще сервисы мы развиваем? С учетом имеющихся инфраструктурных и логистических возможностей мы рассматриваем Калининградский регион как наиболее перспективное направление для контрейлерных перевозок, – рассказал И.Беседин. – Для реализации этого проекта проводится подготовительная работа по созданию необходимой инфраструктуры. Но самое главное – это, конечно, создание нормативно-правовой базы. Было совещание правительства Калининградской области с таможенными органами и представителями автомобильного бизнеса, он, конечно, очень мощный в регионе, серьезный, нам, железнодорожникам, конкурент на «короткие плечи». Как один из возможных путей сообщения, контрейлерный проект был рассмотрен с положительной стороны. Создана рабочая группа».

Однако для того, чтобы этот сервис заработал, необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, подчеркнул И.Беседин. «Когда необходимо пересечь несколько границ, на сегодня и у самой таможни нет четкого понимания, каким образом оформлять транспортное средство с грузом автомобиль на транспортном средстве железнодорожный подвижной состав. Естественно, к нам никто не пойдет, если это будет тяжелее, ежели прием грузов к перевозке по вагонам», – сказал он, добавив, что сегодня идет работа над тем, чтобы шероховатости и несостыковки в нормативной базе свести к нулю.

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