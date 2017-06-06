UCLH о решении ФАС по КТСП

UCL Holding не согласен с решением комиссии Федеральной антимонопольной службы

КТСП не занимает доминирующего положения на рынке перевалки контейнеров и осуществляет свою деятельность в условиях высокой конкуренции, считают в холдинге:

5 июня 2017 года на заседании комиссии ФАС России ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (входит в UCL Holding) было признано виновным в нарушении антимонопольного законодательства путем злоупотребления доминирующим положением в составе группы лиц совместно со структурами Global Ports. Злоупотребление «выразилось» в установлении и поддержании с 1 января 2015 года монопольно высоких цен на услуги по погрузке и выгрузке контейнеров в морском порту Санкт-Петербург. По мнению Комиссии ФАС, на рынке перевалки контейнеров на Балтике отсутствует конкуренция.

UCL Holding категорически не согласен с решением ФАС и оценкой деятельности КТСП за последние годы. В ходе расследования ФАС КТСП были представлены доказательства, объективно свидетельствующие об отсутствии оснований для предъявления претензий к терминалу по доминированию и установлению монопольно высокой цены на свои услуги.

Вывод Комиссии ФАС о наличии «группы лиц» в составе конкурирующих между собой КТСП и контейнерных терминалов Global Ports, которые якобы коллективно доминируют в Большом порту СПб, является исключительно фантазией чиновников ФАС и опровергается установленными по делу обстоятельствами.

Непредвзятый анализ ситуации на рынке перевалки контейнеров в 2014-2016 гг. в Большом порту Санкт-Петербург бесспорно свидетельствует об абсолютно противоположных трендах грузооборота в КТСП и на терминалах Global Ports и существенном перераспределении их рыночных долей в контейнерном бизнесе, что исключает предположение о каком-то коллективном доминировании.

Так, в 2015 году в условиях системного кризиса и драматического – 25% – снижения объемов перевалки контейнеров в Балтийском бассейне совокупный грузооборот терминалов Global Ports снизился более чем на 35% против результатов предыдущего года. В это же самое время КТСП обеспечил рост перевалки контейнеров на 2% до 398 тыс. TEU, что привело к увеличению его доли среди контейнерных операторов Большого порта СПб и порта Усть-Луга с 15,6% в 2014 году до 22% в 2015 году.

В 2016 году в условиях стагнации контейнерного рынка объем обработки контейнеров на терминалах Global Ports продолжил падение, а грузооборот КТСП вырос по сравнению с 2015 годом еще на 40% до 557,8 тыс. TEU. Рыночная доля КТСП достигла 30,5%, в то время как доля контейнерных терминалов Global Ports опять существенно снизилась.

Первый квартал 2017 года показал, что рост грузооборота КТСП продолжается – по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зафиксирован рост около 8%. Сегодня КТСП является лидером на рынке контейнерных терминалов Северо-Запада России.

В этом контексте вызывает недоумение утверждение, содержащееся в пресс-релизе ФАС, о том, что контейнерный терминал КТСП, построенный UCL Holding с нуля, в развитие которого с 2010 года группой вложено более 216 млн долларов, будучи загружен на полную мощность, продолжая осуществлять инвестиции в расширение пропускной способности, мог «нивелировать усилия государства по привлечению грузов в российские порты и развитию конкурентоспособности российских транспортно-логистических маршрутов».

В течение 2014 - 2016 годов КТСП привлек к сотрудничеству с терминалом более 10 крупнейших иностранных контейнерных линий, что обеспечило увеличение грузопотока в условиях более чем 50%-го профицита производственных мощностей у конкурентов в Балтийском бассейне (22 контейнерных терминала в России, странах Балтии и Финляндии).

Массовое привлечение новых клиентов и контейнерных грузов является следствием высокого качества услуг КТСП и сбалансированной коммерческой политики терминала, позволившей предложить клиентам ставки, более привлекательные по сравнению с основными конкурентами, включая Прибалтику и Финляндию. Деятельность КТСП в последние годы с полной загрузкой мощностей на падающем рынке в условиях громадного профицита свободных мощностей у конкурирующих контейнерных терминалов (включая, но не ограничиваясь, Global Ports и Бронки) наглядно опровергает абсурдный тезис чиновников ФАС об установлении «монопольно высоких цен» на услуги КТСП.

Все указанные выше обстоятельства в совокупности, по мнению UCL Holding, являются достаточным свидетельством того, что КТСП не занимает доминирующего положения на рынке перевалки контейнеров и осуществляет свою деятельность в условиях высокой конкуренции. Конкурентный характер ставок на услуги КТСП подтверждается полной загрузкой его производственных мощностей.

Рассуждения членов комиссии ФАС о том, что успешная работа КТСП ставит под угрозу интересы РЖД, также не имеют ничего общего с действительностью. Инвестиционная активность КТСП по развитию терминала включала в себя и развитие жд инфраструктуры (строительство дополнительных жд путей), благодаря чему доля обработки контейнеров, транспортируемых по железной дороге, выросла с 13% (43 тыс. TEU) в 2012 году до более чем 30% (165 тыс. TEU) в настоящее время. КТCП стал лидером по этому показателю среди российских контейнерных терминалов. Таким образом, рост грузооборота КТСП реально обеспечил существенный рост объемов перевозки грузов (контейнеров) жд операторами. Этот вывод противоречит оценке со стороны ФАС ситуации по взаимодействию с РЖД.

Рост грузооборота и внимание к вопросам эффективности работы терминала позволили КТСП с 2014 года в 3 раза увеличить налоговые отчисления в бюджеты различных уровней, которые в 2016 достигли 1,3 млрд рублей.