Президент Ассоциации «Познаем Евразию», глава банка «Интеза» Антонио Фаллико о проблемах европейской и евразийской интеграции

На Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия «Европейская и евразийская интеграция. Перспективы сопряжения». Одним из экспертов заседания выступил президент Ассоциации «Познаем Евразию», глава банка «Интеза» Антонио Фаллико. Он поделился своим видением интеграционных процессов и перспективой диалога между Европейским и Евразийским союзами.

Нынешнюю ситуацию он сравнил с застольем. «За накрытым столом участники застолья друг друга не замечают, они делают вид, что незнакомы, – сказал он. – Каждый демонстративно смотрит в другую сторону, хотя закуску они берут из одного блюда. Именно так ЕАЭС и ЕС выглядят со стороны. Хотя каждое из этих объединений испытывает определенные сложности. Каждый считает себя законодателем интеграционной моды. Хотя у евразийского визави и возраст, и достижения скромнее. ЕАЭС существует с 2015 года, и он находится на начальном этапе становления, но уже сталкивается со сложностями. Достаточно вспомнить недавний экономический «спор» России и Беларуси. Можно вспомнить и геополитический контекст, который не является самым благоприятным для диалога».

«Пока отношения между Россией и западом в целом не встанут на путь нормализации, условия для диалога будут оставаться не самыми позитивными, – продолжил А.Фаллико. – Можно просто ждать, когда такое положение изменится, но сколько это продлится? Понятно также, Брюссель склонен считать проекты ЕАЭС недолговечными и конъюнктурными. Скоро вступает в силу таможенный кодекс ЕАЭС, поэтому тут вопросы придется обсуждать Евросоюзу не со странами-участниками, а с Союзом в целом. Поэтому надо выбирать путь по созданию общего экономического пространства, от Лиссабона до Владивостока. При этом очевидно, что ЕАЭС еще предстоит стать полноценным таможенным союзом с общим органом управления, а также избавиться от давления геополитическим противоречий, заложником которого он пока остается. К сожалению, Брюссель продолжает воспринимать этот проект [ЕАЭС] преимущественно как российский. И, следуя этой логике, Брюссель хочет избежать усиления России, усилив свое собственное влияние в регионах Евразии, которые этот проект затрагивает, одновременно подвигая их к сближению между собой. Насколько это реалистично? Но даже с учетом всех негативных факторов такое отношение Евросоюза к ЕАЭС кажется неуместным. Конечно, можно ждать пока стрелка геополитических часов пробежит круг и обстановка стабилизируется. Разумно ли по этой причине откладывать начало диалога? Нет! Кроме большой политики, которую вершат высшие эшелоны власти, существует повседневная жизнь. Она касается бизнеса и экономического сотрудничества».

«Возьмем таможенные правила и процедуры, фитосанитарный контроль, возьмем проблему различных стандартов, регулирования и законодательство, возьмем порядок сертификации, регистрации, документации – это ад, – сказал А.Фаллико. – Противоречия в этих вопросах препятствуют бизнесу, служат дополнительными раздражающими препятствиями для предпринимательства, поэтому эти оба объединения, ЕС и ЕАС, должны хотя бы наладить диалог. Это крайне важно и имеет практическое значение для ведения дел. И как показывает опыт, нужна кропотливая работа, чтобы принять решения, которое устраивает все стороны. Таким образом, когда начнут отходить на второй план геополитические вопросы, будет возможность готовится к диалогу. Но возникает вопрос – надо ли ждать, пока все пройдет само собой или же можно что-то сделать самим и заняться этим уже сейчас? Итальянская коммерческая организация, которую я возглавляю, уже начала принимать посильные меры».

«Мы пригласили на предстоящий в октябре Евразийский форум в Вероне двух еврокомиссаров и двух министров Евразийской экономической комиссии, чтобы они могли там провести неформальную встречу. Но я надеюсь, что она может перейти на рабочий уровень. Аргументация, которую мы для этого готовим, касается "сквозных" проблем – энергетики и энергетической инфраструктуры, транспорта, IT и телекоммуникаций, финансов. Там могли бы выступить представители ЕС и ЕАЭС и сказать то, что считают нужным. Это стало бы первой, пусть и неофициальной, встречей на таком высоком уровне. Само по себе это важно. Долгий путь начинается с первого шага. Я надеюсь, что Верона поможет это сделать», – резюмировал А.Фаллико.