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Финансы Новороссийский морской торговый порт

Финансы НМТП

6 июня 2017, 12:41 / SeaNews / Рейтинг: 304

Снижение прибыли при росте выручки

ПАО «Новороссийский морской торговый порт опубликовало» консолидированные финансовые результаты за первый квартал 2017 года.

Выручка группы составила 226,5 млн долларов, на 2,4% больше, чем за первый квартал 2016 года.

Показатель EBITDA сократился на 10,1% до 172,3 млн долларов. Чистая прибыль снизилась почти на 9% до 191,3 млн долларов.

Размер денежных средств и их эквивалентов в распоряжении группы вырос относительно начала отчетного периода на 48,8% и достиг 348,4 млн долларов.

Чистый долг группы за счет увеличения денежных средств снизился по сравнению с состоянием на начало года на 9,9% 1,05 млрд долларов.

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