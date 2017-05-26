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Паромные перевозки Макаровка

Макаровцы на пароме Princess Anastasia

6 июня 2017, 11:50 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 384

Экскурсию провел гендиректор Moby SPL

Группа курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова под руководством профессора Игоря Русинова по приглашению генерального директора Moby SPL Сергея Котенева посетила паром "Princess Anastasia».

С.Котенев провел четырехчасовую экскурсию по парому по пути, который проходит каждый пассажир, начиная с таможенного контроля и заканчивая спуском с трапа на выходе с судна. Он также рассказал о грузах, которые перевозят на пароме. Курсанты узнали, как появился уникальный внешний дизайн парома. Помимо этого, им представилась возможность пообщаться с капитаном судна и его командой. Они смогли посмотреть на работу парома изнутри, спустились в машинное отделение, побывали в центральном пункте управления, а затем поднялись на капитанский мостик, где капитан и команда подробно рассказали о сигнальных флагах, картографии и навигации. На открытой палубе С.Котенев продемонстрировал курсантам спасательное оборудование и рассказал о действиях экипажа в случае чрезвычайной ситуации.

Поскольку курсанты обучаются по направлению «Технология транспортных процессов института международного транспортного менеджмента», их интересовала не только организация пассажирских перевозок, но и коммерческая сторона работы компании. Генеральный директор ответил на все вопросы, поделился секретами успешного бизнеса и, говоря о финансах, познакомил курсантов с организацией досуга пассажиров на пароме – работой ресторанов, магазинов, казино, спа-зоны.

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