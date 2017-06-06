ФАС признала КТСП нарушившим антимонопольное законодательство

Итоги расследования в отношении стивидоров

Федеральная антимонопольная служба сообщила о завершении рассмотрения дел в отношении стивидоров. Последняя компания, решения по которой до сего дня не было объявлено, – ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» – признана нарушившей законодательство о защите конкуренции «путем установления и поддержания с 1 января 2015 года монопольно высоких цен на услуги по погрузке и выгрузке контейнеров в морском порту Санкт-Петербург. Компании будет выдано предписание об устранении нарушений», – говорится в сообщении ФАС.

«Комиссия ФАС России установила, что группа лиц в составе структур UCL Holdings и Global Ports занимают коллективное доминирующее положение на рынке перевалки контейнерных грузов в Санкт-Петербурге. Кроме того, КТСП является субъектом естественной монополии, что в силу действующего законодательства является подтверждением доминирующего положения организации на рынке».

«Тарифы на перевалку грузов в контейнерах устанавливались в долларах США и существенно выросли с 2014 года как в долларовом, так и в рублевом выражениях», – отмечают в ФАС.

«В абсолютном выражении тарифы, самостоятельно устанавливаемые стивидорными компаниями в порту Санкт-Петербург, превышают уровень тарифов на аналогичные услуги, действующие в сопоставимых зарубежных портах, – сказал председатель комиссии, заместитель руководителя ФАС России Александр Редько. – Таким образом действия стивидоров могли нивелировать усилия государства по привлечению грузов в российские порты и развитию конкурентоспособности российских транспортно-логистических маршрутов».

«Повышение тарифов на перевалку контейнеров ставит под угрозу работу, проводимую ОАО «РЖД» по привлечению грузов и развитию транзита за счет предоставления скидок. Фактически скидки, выдаваемые ОАО «РЖД», были нивелированы повышением цен на услуги в портах», – считают в ФАС. Сложившаяся ценовая диспропорция, по мнению ведомства, могла негативно повлиять на эффективность мер государственной поддержки российского экспорта, в том числе продукции отечественного машиностроения и иной продукции с высокой добавочной стоимостью, перевозимой в контейнерах.

Комиссия также установила, что услуги по перевалке грузов в порту Санкт-Петербурга нередко доступны потребителям только при заключении договоров с определенными морскими линиями.

«В рамках дела выяснилось, что у грузоотправителей практически отсутствует возможность заключать прямые договоры со стивидором на услуги в порту. Сложившаяся практика работы стивидоров и морских линий с грузами в контейнерах вызывает вопросы и будет дополнительно проанализирована на предмет нарушения антимонопольного законодательства», – цитирует пресс-служба ФАС А.Редько.

Кроме того, изучив полученные материалы, ФАС обратила внимание на низкие ставки аренды, по которым государственная портовая инфраструктура передается в пользование частным компаниям. По мнению ФАС, такая политика может не соответствовать интересам государства, приводить к снижению доходов, получаемых бюджетом от использования такого имущества. ФАС России намерена дополнительно проработать меры по повышению арендной платы до справедливого рыночного уровня вместе с заинтересованными органами исполнительной власти.

Полный текст решений и предписания должен быть опубликован в течение 10 рабочих дней.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба возбудила дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении 9 компаний, оказывающих услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов в морских портах, 17 июня 2016 года. «Под раздачу» попали ПАО «Мурманский морской торговый порт», ПАО «Новороссийский морской торговый порт», АО «Первый контейнерный терминал», АО «Петролеспорт», ЗАО «Агросфера», ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», ООО «Восточная стивидорная компания», ООО «Приморский торговый порт», ПАО «Туапсинский морской торговый порт», которых ФАС заподозрила в установлении монопольно высоких цен на услуги по перевалке контейнеров, зерна, нефти и минеральных удобрений.

В ноябре 2016 года ФАС признала Приморский торговый порт нарушившим п.1 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги по перевалке нефти и выдала предписание снизить цену на перевалку нефти и перевести тарифы в рубли.

В марте этого года ФАС признала НМТП, ПКТ, Петролеспорт и ВСК нарушившими антимонопольное законодательство путем злоупотребления доминирующим положением, выразившимся в установлении и поддержании монопольно высоких цен, и предписала устранить нарушения и перечислить в бюджет «доход, полученный в результате злоупотребления доминирующим положением» – с НМТП 9,74 млрд рублей, с ПКТ – 4,17 млрд рублей, С ПЛП – 1,27 млрд рублей и с ВСК – 1,6 млрд рублей.

В то же время, в действиях ММТП, «Агросферы», Мурманского балкерного терминала и ТМТП ФАС злоупотреблений не нашла и в течение этой весны прекратила рассмотрение дел в отношении этих компаний.