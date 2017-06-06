Фотоотчет с ПМЭФ-2017

Петербургский международный экономический форум, который прошел с 1 по 3 июня, собрал на своей площадке рекордное количество участников — более 14 000 представителей бизнеса, глав международных организаций, официальных лиц, экспертов, ученых и журналистов более чем из 143 стран мира. Среди них главы 700 компаний из России и 400 иностранных компаний.

Свыше 900 модераторов и спикеров выступили по вопросам социально-экономического развития, энергетики и транспорта, экологии и здравоохранения, культуры и туризма, образования и науки. Подписано 475 инвестиционных соглашений, меморандумов и соглашений о намерениях на общую сумму 1817,9 млрд рублей.

Предлагаем вам фотоотчет с форума.