6 июня в истории транспортной отрасли

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6 июня 2017, 10:08 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 42

События и факты

1910 год. Родился Анатолий Кригер, выдающийся советский автомобильный конструктор. Его трудовая биография впечатляет: 16 лет работы на ГАЗе — от рядового конструктора до заместителя главного, 6 лет — главным конструктором Кутаисского автозавода и 28 лет — главным конструктором ЗИЛа. За это время Кригер четыре раза был удостоен Государственной премии. В 1943 году – за разработку танков Т-60 и Т-70, в 1947 – за создание грузовиков ГАЗ-51 и ГАЗ-63, в 1967 – за создание ЗИЛ-130, и в 1972 – за конструирование прообраза КАМАЗа грузовика ЗИЛ-170. Кроме того, при его участии или под его руководством создавались легковые автомобили ГАЗ 11-73, ГАЗ М1 («Эмка»), первый в СССР междугородный автобус ЗИЛ-127 и городской автобус ЗИЛ-158.

1925 год. Инженер и бизнесмен Уолтер Крайслер зарегистрировал Chrysler Corporation, образованную в результате слияния фирм Maxwell Motor и Willys-Overland. Он возглавлял ее до 1935 года. В течение этого времени была приобретена компания Dodge, а Крайслер вошел в «большую тройку» американских автопроизводителей, обогнав Ford, но отставая от GM. В конце 40-х Форд взял реванш, оттеснив Крайслер на третью позицию. В 70-х положение Крайслер еще больше ухудшилось в результате ошибочных управленческих решений, энергетического кризиса, нескольких неудачных моделей и проблем с качеством. Не спас положение дел и союз с Даймлер-Бенц. В настоящее время корпорация принадлежит FIAT, она выпускает автомобили под марками Chrysler, Dodge, Jeep и RAM (грузовики).

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