Таможенные представители смогут сэкономить полмиллиона евро

На обеспечении

Об изменениях размера обеспечения исполнения обязанностей таможенных представителей рассказывает Мария Головня, юрист, Адвокатское бюро «Лигал арт»

Окончательное принятие Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) всеми странами-участницами официально состоялось после подписания Белоруссией 11 апреля 2017 г. Договора о ТК ЕАЭС.

Ряд практически важных вопросов не получил своего отражения в ТК ЕАЭС и был переадресован Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и национальным законодательствам государств-участников ЕАЭС. К числу таких вопросов отнесено и определение размера обеспечения исполнения обязанностей таможенных представителей.

Действующий Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) определяет условия для включения юридического лица в реестр таможенных представителей. Одним из таких условий является предоставление им обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в сумме, эквивалентной 1 млн евро (статья 13 ТК ТС). Участники ВЭД не раз отмечали, что в условиях экономического кризиса, санкций и нестабильной обстановки на валютных рынках такой размер обеспечения представляется чрезмерным.

Более того, в ходе обсуждений и выработки позиции ЕЭК было установлено, что, по данным ФТС России1, экономическая обоснованность такого размера обеспечения отсутствует, а случаев его использования при взыскании таможенных платежей за всю историю было не так уж много. Например, за 2014-2016 гг. отмечено только семнадцать случаев взыскания таможенных платежей и пеней за счет «реестрового» обеспечения. При этом в 13 случаях сумма взыскания составила менее 100 тыс. евро, а в четырех – от 100 до 500 тыс. евро. При этом совершенно отсутствовали случаи, когда «реестрового» обеспечения оказалось недостаточно для покрытия ущерба государственной казны.

Таким образом, данный механизм стал излишним и необоснованным бременем для таможенных представителей, и необходимость снижения верхнего порога обеспечения назрела сама собой. В конечном итоге решение данного вопроса было перенесено в законодательную плоскость.

Согласно статье 402 еще не вступившего в силу ТК ЕАЭС, размер обеспечения таможенных представителей определяется ЕЭК. Напомним, что в эту группу не входят таможенные представители, специализирующиеся на совершении таможенных операций в отношении товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами и помещаемых под таможенную процедуру экспорта.

Поиск общего знаменателя по вопросу определения размера таможенного обеспечения сильно затянулся. Причиной тому послужила принципиальная разница в позициях государств-участников ЕАЭС.

Начиная с января 2017 года на заседаниях ЕЭК рассматривались различные механизмы, позволяющие определить размер обеспечения. Один из вариантов – установление единого размера обеспечения с его последующим поэтапным снижением в зависимости от продолжительности и добросовестности деятельности таможенного представителя (так называемый механизм «скользящей шкалы обеспечения»). Другой – введение дифференцированных размеров обеспечения в каждом государстве-члене ЕАЭС. Так, например, Кыргызская Республика предлагала установить для нее размер обеспечения, равный эквиваленту 150 тыс. евро, а Россия и Белоруссия настаивали на сохранении 1 млн евро.

Результатом поиска компромисса стал опубликованный 23 мая 2017 г. проект решения ЕЭК, предусматривающий установление единого для всех таможенных представителей размера обеспечения. Сумма определена в размере не менее 500 тыс. евро.

По информации от департамента-разработчика, установление единого пониженного размера обеспечения будет способствовать появлению новых субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих профессиональную деятельность в качестве таможенного представителя. Как следствие, это позволит создать новые рабочие места и приведет к развитию конкурентной среды.

Опубликованный проект решения выступает наглядной демонстрацией состоявшегося диалога между представителями государственных структур и бизнеса. Ослабление финансовой нагрузки на таможенных представителей, безусловно, может оказать позитивный экономический эффект.

Вместе с тем, к большому сожалению, информационно-аналитическая справка к проекту не содержит причин, по которым ЕЭК не принял альтернативные механизмы определения размера таможенного обеспечения. Ссылка разработчиков на противоречие иных предложений принципам добросовестной конкуренции выглядит, по меньшей мере, неинформативной.

По мнению бизнес-сообщества, возможность использования «скользящей шкалы обеспечения» незаслуженно ЕЭК оставлена без внимания, хотя именно она является наиболее оптимальным способом обеспечения. Такой вариант позволил бы учесть как финансовые интересы бизнеса, так и стратегические цели государств-членов ЕАЭС.

Кроме того, нельзя не отметить, что отсутствуют любые попытки ЕЭК обосновать использование евро эквивалента в качестве базы для определения размера обеспечения. Учитывая, что взыскание из суммы обеспечения, выплата заработной платы работникам, а также оплата банковской гарантии осуществляются таможенными представителями в национальной валюте (применительно к Российской Федерации – в рублях), сохранение валютного эквивалента выглядит непоследовательным. Однако такой подход является продолжением общей логики построения как действующего ТК ТС, так и планируемого к вступлению ТК ЕАЭС, поэтому шансов изменить эту практику практически не было.

В целом проект решения можно охарактеризовать позитивно – предлагаемый размер обеспечения существенно ниже ныне существующей суммы и действительно облегчит финансовое бремя игроков рынка.

В завершении отметим, что до 22 июня 2017 года проект решения ЕЭК проходит стадию публичного обсуждения для оценки его регулирующего воздействия. Заинтересованные лица еще могут внести свои предложения по изменению подхода ЕЭК либо поддержать предложенный проект, заполнив опросный лист на правовом портале ЕЭК.

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