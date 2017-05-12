Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
12 мая 2017
12:08Негабаритный тендер
20 апреля 2017
15:18Тендер Роснефтефлота
7 марта 2017
11:27Паромный тендер Газпрома
20 февраля 2017
16:20Тендеры Газпром экспорта
16 февраля 2017
13:58ФАС аннулировала закупку НМТП
23 января 2017
14:45Тендер НМТП
14 декабря 2016
13:42Тендер на обеспечение Крыма
6 декабря 2016
11:13Роснефть ищет Волго-Дон максы
29 ноября 2016
16:15Крымский контейнерный тендер
21 октября 2016
12:30Тендер Роснефти
Тендер Арктические перевозки Северное морское пароходство контракт Военные грузы

СМП повезет грузы Минобороны

5 июня 2017, 17:09 / SeaNews / Рейтинг: 250

На Новую Землю

ОАО «Северное морское пароходство» выиграло тендер Министерства обороны РФ и заключило договор на перевозку в навигацию 2017 года воинских грузов в пункты архипелага Новая Земля.

По информации СМП, контракт заключен в рамках реализации государственного оборонного заказа. Деталей в компании не раскрывают.

Оцените статью:

1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
6 июня 2017
10:086 июня в истории транспортной отрасли
09:55Таможенные представители смогут сэкономить полмиллиона евро
5 июня 2017
17:09СМП повезет грузы Минобороны
16:391,8 миллиона за гибель судна
15:37Обзор мирового рынка бункеровки. 23 неделя 2017SeaNews Club material
14:19По платным автодорогам с единым транспондером
13:11Соглашения о концессии и использовании транспондеров
12:11Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2017
11:39Потеря якоря и поломка главного двигателя
11:09Возможен ли возврат к первоначальному тарифу Платона
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное