Тендер Арктические перевозки Северное морское пароходство контракт Военные грузы СМП повезет грузы Минобороны 5 июня 2017, 17:09 / SeaNews / Рейтинг: 250 На Новую Землю ОАО «Северное морское пароходство» выиграло тендер Министерства обороны РФ и заключило договор на перевозку в навигацию 2017 года воинских грузов в пункты архипелага Новая Земля. По информации СМП, контракт заключен в рамках реализации государственного оборонного заказа. Деталей в компании не раскрывают. Оцените статью: 1