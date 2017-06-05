Происшествия Кораблекрушение страхование судов 1,8 миллиона за гибель судна 5 июня 2017, 16:39 / SeaNews / Рейтинг: 282 Страховка за «Ice Breeze» Страховое возмещение в связи с конструктивной гибелью судна «Ice Breeze» составило 1,8 млн долларов, сообщили SeaNews в «Ингосстрахе». Эту сумму страховая компания выплатила судовладельцу – Ralea Shipping Company Limited. Напомним, рефрижератор «Ice Breeze» 7 декабря прошлого года выбросило на мель в штормовую погоду во 2-м Курильском проливе (остров Шумшу, Курильские о-ва). Как отмечают в «Ингосстрахе», принимая во внимание полученные судном повреждения и очень сложные гидрологические и метеорологические условия в том районе, проведение операции по спасению судна было признано малоперспективным и экономически нецелесообразным. Оцените статью: -1