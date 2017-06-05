Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
5 июня 2017
11:39Потеря якоря и поломка главного двигателя
1 июня 2017
12:20Пожар в Тяньцзине
18 мая 2017
10:54Пожар на танкере в Кильском канале
17 мая 2017
09:59Навал баржи на опору моста
15 мая 2017
09:1915 мая в истории транспортной отрасли
11 мая 2017
09:56Коснулся бровки и перекрыл ход
5 мая 2017
13:19Скрыться не удалось
2 мая 2017
12:20Происшествие на корейской верфи
09:302 мая в истории транспортной отрасли
25 апреля 2017
10:09Навал в Калининграде
Происшествия Кораблекрушение страхование судов

1,8 миллиона за гибель судна

5 июня 2017, 16:39 / SeaNews / Рейтинг: 282

Страховка за «Ice Breeze»

Страховое возмещение в связи с конструктивной гибелью судна «Ice Breeze» составило 1,8 млн долларов, сообщили SeaNews в «Ингосстрахе». Эту сумму страховая компания выплатила судовладельцу – Ralea Shipping Company Limited.

Напомним, рефрижератор «Ice Breeze» 7 декабря прошлого года выбросило на мель в штормовую погоду во 2-м Курильском проливе (остров Шумшу, Курильские о-ва). 

Как отмечают в «Ингосстрахе», принимая во внимание полученные судном повреждения и очень сложные гидрологические и метеорологические условия в том районе, проведение операции по спасению судна было признано малоперспективным и экономически нецелесообразным.

Оцените статью:

-1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
6 июня 2017
10:086 июня в истории транспортной отрасли
09:55Таможенные представители смогут сэкономить полмиллиона евро
5 июня 2017
17:09СМП повезет грузы Минобороны
16:391,8 миллиона за гибель судна
15:37Обзор мирового рынка бункеровки. 23 неделя 2017SeaNews Club material
14:19По платным автодорогам с единым транспондером
13:11Соглашения о концессии и использовании транспондеров
12:11Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2017
11:39Потеря якоря и поломка главного двигателя
11:09Возможен ли возврат к первоначальному тарифу Платона
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное