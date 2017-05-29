Обзор мирового рынка бункеровки. 23 неделя 2017

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5 июня 2017, 15:37 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 348

Стоимость бункерного топлива снизилась во всех исследуемых портах

На 23 неделе года цены на бункерное топливо опустились почти во всех исследуемых портах. Так, в Роттердаме по состоянию на 5 июня 2017 года стоимость IFO 380 снизилась на 3,1% и составила $279, IFO 180 подешевело на 2,9% – до $297, MGO – на 5,7%, до $417. В Стамбуле IFO 380 предлагали по $310 – минус 4,6% к уровню 22 недели.
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