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По платным автодорогам с единым транспондером

5 июня 2017, 14:19 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 240

Тестовый режим уже в действии

На Петербургском международном экономическом форуме председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах подробно рассказал об использовании единого транспондера на платных участках автомобильных дорог.

«На форуме мы подписали соглашение о межоператорском взаимодействии, – сказал С.Кельбах. – Оно предусматривает использование единого транспондера при оплате проезда платных участков автодороги».

По его словам, подписанию соглашения предшествовали 22 месяца сложных переговоров. В этом проекте надо было учесть нюансы и особенности каждого участника этого процесса – оператора автомобильных дорог. «Нам это удалось, – отметил С.Кельбах. – Применен принцип, распространенный в Европе, так называемый «one-to-one», где каждый с каждым подписывает соглашение. Не кто-то один управляет процессом, а именно каждый оператор имеет соглашение с другими участниками, и видит у себя и учитывает транспондеры других операторов. И так все вперекрест. В этом была самая большая сложность». В Европе именно эта структура – interoperability – показала себя эффективной. «Хотя в целом европейские страны еще не договорились между собой, – добавил С.Кельбах. – В Европе единого транспондера еще нет. Есть единый транспондер во Франции, Италии, Испании».

С 1 июня заработал режим тестовой эксплуатации оплаты проезда по платным участкам автодорог с помощью единого транспондера. Эксперимент продлится около двух месяцевмесяца.

Как рассказал С.Кельбах, единый транспондер – это единое средство оплаты. Начиная с 1 июня, кто бы ни реализовывал проект по платной автомобильной дороге, он всегда будет присоединяться к тем условиям, которые созданы в рамках соглашения. По сути дела, это стандарт – стандарт протоколов, стандарт учета транзакций между собой при взимании платы.

«Сколько концессий будет создано в России в последующем, все они будут жить по этим правилам, – подчеркнул С.Кельбах. – Существует теперь специальный комитет. Через комитет каждый новый участник должен подписать соглашение с каждым из участников – уже работающих операторов. Это длинная цепочка, зато прозрачная, и она позволяет всем всех видеть. Я имею в виду через транзакции».

«Мы сейчас активно движемся по цифровизации процессов всех процессов. И это наглядный пример тому, – пояснил С.Кельбах. – Есть один общий ресурс, куда стекается информация от каждого оператора. Это центр межоператорского взаимодействия, который будет являться неким арбитром при возникающих несостыковках. Каждый проезжающий автомобилист фиксируется, и тут же информация поступает в режиме онлайн в центр и попадает в нужную ячейку, когда транспондер ЗСД ехал по обходу Одинцова. Соответственно данные попадают в этот блок, и его видит Одинцово, ЗСД, его видим мы, а значит и другие операторы. Также через центр межоператорского взаимодействия можно рассчитать маршрут и стоимость с учетом скидок каждого оператора».

В этом случае можно говорить о том, что  происходит учет и взаимное информирование о всех проездах по платным участкам. Сегодня насчитывается около 930 тыс. пользователей транспондеров. «Сейчас мы ожидаем роста. И когда появится миллионный пользователь транспондера, мы обязательно об этом объявим», – сказал С.Кельбах.

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