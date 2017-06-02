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Соглашения о концессии и использовании транспондеров

5 июня 2017, 13:11 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 227

На высшем уровне подписаны на ПМЭФ-2017

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о межоператорском взаимодействии между государственной компанией «Российские автомобильные дороги», ООО «Объединенные системы сбора платы», ООО «Новое качество дорог», ООО «Магистарль северной столицы», АО «Западный скоростной диаметр», ОАО «Главная дорога», ООО «Автодор-Платные дороги», ООО «Северо-западная концессионная компания».

Соглашение объединит независимых операторов платных автомобильных дорог в рамках единой системы взимания платы, таким образом каждый пользователь платных участков автомобильных дорог получит возможность рассчитываться с помощью одного транспондера. При этом средства будут автоматически поступать на счет соответствующего оператора – участника соглашения.

Помимо этого, государственная компания «Автодор» и ООО «Юго-Восточная магистраль» подписали дополнительное концессионное соглашение о финансировании строительства и эксплуатации на платной основе четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД ПК 4).

Стоит отметить, что ЦКАД ПК 4 пройдет по юго-востоку Московской области. Прогнозируемая интенсивность движения на 2030 год составляет более 40 тыс. автомобилей. При строительстве участка будет возведено 17 мостов и экодук, 40 путепроводов и 9 эстакад, а также предусматривается устройство шести транспортных развязок.

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