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фрахтовые ставки Спотовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2017

5 июня 2017, 12:11 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 281

Снижение на европейском трейде и рост на американском

На 22 неделе года спотовые ставки на европейском направлении снизились, а на североамериканском — выросли.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с 21 неделей на 4,5%, ставки на порты Средиземноморья — на 2,6%.

Ставки на порты западного побережья США поднялись на 11,8%, на порты восточного побережья — на 8,9%.

Ставки из Китая на Персидский залив выросли значительно — на 20,2%, ставки на Южную Америку также повысились — на 3,9%. Вместе с тем, ставки на австралийские порты сократились по сравнению с предыдущей неделей на 6,2%.

На внутриазиатском трейде на 22 неделе спотовые ставки из Китая на западные и восточные порты Японии поднялись одинаково на 0,5%. Ставки на Гонконг также выросли – на 1,2%. В то же время, ставки на Сингапур опустились по сравнению с 21 неделей на 1,7%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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