Потеря якоря и поломка главного двигателя

Происшествия за выходные

По данным ГМСКЦ, 3 июня в 21-15 теплоход «Ямал Кречет» при стоянке на якоре в губе Долгая на северной оконечности острова Вайгач из-за самопроизвольного вытравливания цепи правого якоря на ленточном тормозе с обрывом стопорного устройства коренного конца якорного каната потерял правый якорь с якорным канатом. Пострадавших нет.

В Карском море теплоход «Арктика-1», судовладелец ООО «Реском-Тюмень», лежит в дрейфе, причина – неисправность главного двигателя. Ситуация взята на контроль МСКЦ Диксон.